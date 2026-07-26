Недавние археологические открытия, изменившие представление об истории

Л’Анс-о-Медоуз — поселение викингов в Ньюфаундленде, Канада / © Wikimedia Commons Викинги в Канаде Долгое время история открытия Америки казалась предельно простой: в 1492 году Христофор Колумб первым из европейцев достиг Нового Света — и точка.
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