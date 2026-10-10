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FiNE NEWS

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ГАИ вернулась: что изменилось для водителей и почему это произошло?

Вспомните, как вы впервые сели за руль. Первые поездки, волнение, а потом — знакомый знак ГАИ, который вызывал смешанные чувства: и страх, и недоверие.

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