ГАИ вернулась: что изменилось для водителей и почему это произошло?

Вспомните, как вы впервые сели за руль. Первые поездки, волнение, а потом — знакомый знак ГАИ, который вызывал смешанные чувства: и страх, и недоверие.
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