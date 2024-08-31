НАТО готовит 10 бригад для переброски на Курщину: Генерал заявил о "больших аппетитах" Киева

Ed Red

"Это точное вбивание клина в украинскую экономику, энергетику и государственность… Парализовано всё - от метро до промки. Ограничения по электричеству выросли с 70% до 85% по всей Украине... ". Что еще нужно захватить у России, что бы она начала воевать как должно, а не развлекать чувство справедливости сограждан спорадической местью?