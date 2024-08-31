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НАТО готовит 10 бригад для переброски на Курщину: Генерал заявил о "больших аппетитах" Киева

НАТО готовит 10 бригад для переброски на Курщину: Генерал заявил о "больших аппетитах" Киева

Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил о том, что на территории стран НАТО готовятся 10 новых бригад для переброски на Курское направление.

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Комментарии
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Ed Red
&quot;Это точное вбивание клина в украинскую экономику, энергетику и государственность… Парализовано всё - от метро до промки. Ограничения по электричеству выросли с 70% до 85% по всей Украине... &quot;. Что еще нужно захватить у России, что бы она начала воевать как должно, а не развлекать чувство справедливости сограждан спорадической местью?
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