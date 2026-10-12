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Аргументы и Факты

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Эксперт Силаев рассказал, какие личные данные ИИ может узнать за месяц

Эксперт Силаев рассказал, какие личные данные ИИ может узнать за месяц

Заведующий Лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT, что за месяц регулярной переписки нейросеть может составить подробное представление о человеке, включая сведения, которые он никогда не сообщал напрямую.

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