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В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации на выборах в Словакии

В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации на выборах в Словакии

Как заявила зампред Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, парламентские выборы в Словакии, на которых победила партия «Направление —социальная демократия» во главе с бывшим премьер-министром республики Робертом Фицо, сопровождались беспрецедентной дезинформацией.

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