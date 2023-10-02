В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации на выборах в Словакии

Как заявила зампред Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, парламентские выборы в Словакии, на которых победила партия «Направление —социальная демократия» во главе с бывшим премьер-министром республики Робертом Фицо, сопровождались беспрецедентной дезинформацией.