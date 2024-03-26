"Началось. Такого Россия еще не делала": Прилет по центрам принятия решения - верхушка задвухсотилась

Bogdan Stupin

"Мы просто вовремя не изолировали источник заражения и теперь получили тот результат, который имеем сейчас". Да, это правда. Но еще более жёсткая правда заключается в том, что этот "источник заражения" раковой опухолью активно разрастался на майданной территории давным-давно. Еще с довоенного периода. И после 1945-го тоже. Самое трагичное в том, что чем ближе мы были к 1991-му, тем бОльшую силу набирал ТАМ неонацизм на фундаменте бандеровщины. Это не "выводы диванного мыслителя". Довелось в течение нескольких лет быть тому свидетелем. Но каждая попытка обратить внимания на факты вызывала лишь неприязнь окружающих...