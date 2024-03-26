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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    Как только 404 будет признана хоть даже каким-нибудь самым мелким государством страной-террористом, то эту недостране...Почему Россия до ...
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"Началось. Такого Россия еще не делала": Прилет по центрам принятия решения - верхушка задвухсотилась

"Началось. Такого Россия еще не делала": Прилет по центрам принятия решения - верхушка задвухсотилась

Интересная жизнь с Vera Star Столица сумасшедшего хутора не успела ещё даже взвыть сиренами воздушной тревоги, как на неё обрушился мощнейший удар наших ракет.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Мы просто вовремя не изолировали источник заражения и теперь получили тот результат, который имеем сейчас&quot;. Да, это правда. Но еще более жёсткая правда заключается в том, что этот &quot;источник заражения&quot; раковой опухолью активно разрастался  на майданной территории давным-давно. Еще с довоенного периода. И после 1945-го тоже. Самое трагичное в том, что чем ближе мы были к 1991-му, тем бОльшую силу набирал ТАМ неонацизм на фундаменте бандеровщины. Это не &quot;выводы диванного мыслителя&quot;. Довелось в течение нескольких лет быть тому свидетелем. Но каждая попытка обратить внимания на факты вызывала лишь неприязнь окружающих...
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2 час.
Людмила Лиханова
Тупой коммент. Сначала нужно зачистить территории 404 чтобы за спиной их не оставалось, потом следующий уровень . А вот главнюки нужны живые . А это непростая задача. Уж очень много знают. Надеюсь, что несмотря на сумасшедшую огромную охрану (надсмотрищиков) наши спецы смогут провести эту операцию.
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1 час.
Людмила Лиханова
Сначала нужно зачистить территории 404 чтобы за спиной их не оставалось, потом следующий уровень . А вот главнюки нужны живые . А это непростая задача. Уж очень много знают. Надеюсь, что несмотря на сумасшедшую огромную охрану (надсмотрищиков) наши спецы смогут провести эту операцию.
Ответить
1 час.

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