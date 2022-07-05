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Цены на газ в ЕС могут вырасти до $3 500 за тысячу кубометров - «Известия»

Цены на газ в Европе могут увеличиться до 3 500 долларов за тысячу кубометров, заявил ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Полохин.

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