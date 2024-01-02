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Украинский Генштаб сообщил о самой продолжительной атаке российских дронов-камикадзе

Украинский Генштаб сообщил о самой продолжительной атаке российских дронов-камикадзе

Россия поздравила киевский режим с Новым годом, нанеся серию ударов по военным объектам. Начавшаяся еще 31 декабря атака продолжается практически без перерыва, дроны-камикадзе запускаются волнами по 10-20 штук через каждые несколько часов.

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