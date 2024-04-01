В России заработал новый порядок сдачи экзамена на водительские права

Изменения вступили в силу 1 апреля 2024 года. Штрафных баллов теперь можно набрать больше: МВД увеличило их число с 5 до 7, а также изменило минимальную ширину места разворота в ограниченном пространстве с 5 до 7 метров и добавило СНИЛС в перечень необходимых документов.
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