В России заработал новый порядок сдачи экзамена на водительские права

Изменения вступили в силу 1 апреля 2024 года. Штрафных баллов теперь можно набрать больше: МВД увеличило их число с 5 до 7, а также изменило минимальную ширину места разворота в ограниченном пространстве с 5 до 7 метров и добавило СНИЛС в перечень необходимых документов.