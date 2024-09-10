Автоэксперт Попов: покупаете запчасти у спекулянтов – платите за воздух

Специалист рассказал, как не стать жертвой мошенников Недобросовестные сотрудники автосервисов часто спекулируют на страхах автовладельцев, серьезно завышая стоимость запчастей и услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля, рассказал в интервью радио Sputnik независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
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