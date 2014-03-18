Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    Кто-то из руководства танкового завода предлагал помощь Путину разогнать либерастов с Болотной, когда они хотели устр..."Русские начнут з...
  • Александр
    Заодно вспомни годы ВОВ. Скольких русских спасли жители Средней Азии.Таджикистан преда...
  • Александр
    Я живу в районе,где приезжих работников таджиков очень много.Уже лет20,как они здесь живут.И никаких проблем от них м...Таджикистан преда...

Граждане Украины жившие в Севастополе до 18.03.2014 могут получить паспорт РФ

Граждане Украины жившие в Севастополе до 18.03.2014 могут получить паспорт РФ

Сегодня прямо-таки день интересных документов.Граждане Украины, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе до 18 марта 2014 года, смогут обратиться за российским гражданством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Романов
Ещё одна глупость властей ввезти туда врагов и предателей. Дали сначала бы вид на жительство, а то паспорт сразу, а за него люди кровь проливают.
Ответить
20 час.
саша пупкин
Чо за ересь???
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх