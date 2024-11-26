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Да, в Киеве есть русское подполье. Но как оно работает? Пыл "ура-патриотов" остудил эксперт

Да, в Киеве есть русское подполье. Но как оно работает? Пыл "ура-патриотов" остудил эксперт

Фото: коллаж Царьграда На Украине началась охота за силовиками, сообщают СМИ. Военный обозреватель Шлепченко остудил пыл "ура-патриотов" - русское подполье терроризмом не занимается, у него другие задачи.

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