Да, в Киеве есть русское подполье. Но как оно работает? Пыл "ура-патриотов" остудил эксперт

Фото: коллаж Царьграда На Украине началась охота за силовиками, сообщают СМИ. Военный обозреватель Шлепченко остудил пыл "ура-патриотов" - русское подполье терроризмом не занимается, у него другие задачи.
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