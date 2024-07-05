Водитель автобуса погиб в ДТП с иномаркой, четверо ранены

Жесткая авария в Севастополе утром 5 июля унесло жизнь водителя автобуса. Еще четыре человека пострадали, всех раненых на скорой помощи доставили в больницу и госпитализировали, сообщили в городском департаменте транспорта.
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