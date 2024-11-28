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Царьград

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"Не более чем пустозвонство": В Крыму оценили условия офиса Зеленского для переговоров. "Распад уже произошёл"

"Не более чем пустозвонство": В Крыму оценили условия офиса Зеленского для переговоров. "Распад уже произошёл"

Глава Крымской межнациональной миссии оценил условия, которые выдвинули в офисе Зеленского для начала переговоров с Россией.

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