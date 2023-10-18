Неврологи нашли связь между ковидом и болезнью Альцгеймера

Ученые выявили потенциальную связь между ковидом и болезнью Альцгеймера. Неврологические симптомы, наблюдаемые у пациентов с COVID-19, позволяют предположить, что вирусные инфекции могут повышать риск нейродегенерации.
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