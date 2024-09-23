Расчёт самоходной гаубицы 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт с техникой ВСУ на Авдеевском направлении

Стрельба велась с постоянной корректировкой расчётами разведывательных БПЛА, которые фиксировали уничтожение цели.
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