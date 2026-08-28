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Царьград

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Елена Шмелева объявила старт театральных резиденций в "Сириусе"

Елена Шмелева объявила старт театральных резиденций в "Сириусе"

В сентябре на территории "Сириус" стартует прием заявок на участие в проекте "Живое слово". Театр русского языка, инициированный по указу Владимира Путина, объединит режиссеров, филологов и актеров для создания театральных постановок.

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