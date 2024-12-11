Исследователи разработали память, которая функционирует при температурах выше 1100 ° F

Традиционная память DDR работает в пределах определенного температурного окна - часто около 100 градусов Цельсия или меньше, и выход за пределы этого окна приводит к возможной потере данных и тепловому дросселированию.
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