Военное обозрение

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С большими потерями: польские САУ AHS Krab на Украине

С большими потерями: польские САУ AHS Krab на Украине

САУ AHS Krab на фронте, май 2022 г. Фото Минобороны Украины В прошлом году Польша на безвозмездной основе предоставила киевскому режиму некоторое количество самоходных артиллерийских установок AHS Krab из наличия своей армии.

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