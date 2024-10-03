Politico: Франция хочет усилить контроль ЕС над предоставлением Украине кредита

Франция выдвинула предложение усилить контроль государств - членов Евросоюза и Европарламента над предоставлением ЕС Киеву кредита в размере €35 млрд, который, как предполагают в Брюсселе, будет погашен с помощью доходов от замороженных активов РФ.
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