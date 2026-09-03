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Царьград

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"Хороший знак": Боевики ВСУ срочно вышли на связь – Россия ударила по самому больному. Страшные детали взрыва под Днепропетровском

"Хороший знак": Боевики ВСУ срочно вышли на связь – Россия ударила по самому больному. Страшные детали взрыва под Днепропетровском

Ситуация в зоне проведения СВО показывает, что результат конфликта определяется не только километрами на карте.

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