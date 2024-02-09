Сенатор Джабаров: в интервью Карлсону Путин показал себя честным политиком

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону показал себя честным политиком, был верен себе и говорил правду.
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