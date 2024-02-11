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Таяние льдов отрезало общины коренных народов на севере Канады

Таяние льдов отрезало общины коренных народов на севере Канады

Таяние ледяных дорог отрезало общины коренных народов на крайнем севере Канады, поскольку не по сезону теплая погода привела к тому, что ее крупнейший город Торонто побил рекорд зимней жары, сообщает «phys.

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