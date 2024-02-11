Таяние льдов отрезало общины коренных народов на севере Канады

Таяние ледяных дорог отрезало общины коренных народов на крайнем севере Канады, поскольку не по сезону теплая погода привела к тому, что ее крупнейший город Торонто побил рекорд зимней жары, сообщает «phys.
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