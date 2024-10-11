Порывы ветра до 17 м/с: Архангельск готовится к усилению стихии

Синоптики предупреждают жителей Архангельской области об усилении ветра 11 октября.По данным Северного УГМС, ночью и в течение дня ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15-17 м/с в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.
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