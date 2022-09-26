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СЦКК: ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток» на Кировский район Донецка

СЦКК: ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток» на Кировский район Донецка

Украинские военные сбросили противопехотные мины «Лепесток» на Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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