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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томмазо Джакомель: «Йоханнес Бо – это Aston Martin. В последние годы он как Джокович – сильнейший, которого все хотят обыграть»

«Йоханнес Бо невероятно талантлив. Он – это Aston Martin, а я сегодня – 500-й (возможно, имелся в виду итальянский автомобиль Fiat 500 – Sports).

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