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Почему немцы перестали бомбить Москву почти за два года до своей капитуляции

Почему немцы перестали бомбить Москву почти за два года до своей капитуляции

Бомбардировка Москвы была одной из главных приоритетов гитлеровской Германии во время кампании 1941 года.

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Александр Ляшенко
Автору надо было спросить у немцев,а не додумывать за них.Ему,для ответ на этот вопрос, надо было глубже погрузиться в тему.
Николай
Статья высосанная из пальца - вопрос глупый!
АЛЕКС БАМ
Зря Гитлер напал на Россию.
Александр Жеребцов
У немцев никогда не было дальней авиации, да и бензин кончился.
65alekseysramblerru Леонтьев
ПВО Москвы было лучше, чем Лондона. Бицкриг не удался.
Элеонора Коган
Не досталась наша Москва фашистам.
Вячеслав Шальнов
Досталась...только другим!
Алексей Андреевич
повыбивали бомберы у них

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