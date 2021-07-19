Почему немцы перестали бомбить Москву почти за два года до своей капитуляции

Любители историиПолитикаПочему немцы перестали бомбить Москву почти за два года до своей капитуляции Бомбардировка Москвы была одной из главных приоритетов гитлеровской Германии во время кампании 1941 года.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛяшенкоАвтору надо было спросить у немцев,а не додумывать за них.Ему,для ответ на этот вопрос, надо было глубже погрузиться в тему.ННиколайСтатья высосанная из пальца - вопрос глупый!АЛЕКС БАМЗря Гитлер напал на Россию.Александр ЖеребцовУ немцев никогда не было дальней авиации, да и бензин кончился.65alekseysramblerru ЛеонтьевПВО Москвы было лучше, чем Лондона. Бицкриг не удался.Элеонора КоганНе досталась наша Москва фашистам.Вячеслав ШальновДосталась...только другим!Алексей Андреевичповыбивали бомберы у нихКомментировать
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