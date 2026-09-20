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Почти половина курганцев проголосовала на выборах в Госдуму. Инфографика

В Курганской области на выборах в Госдуму явка составила 48,96%. По данным на 15:00 20 сентября, проголосовали 305 403 избирателя.

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