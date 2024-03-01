Осторожно: казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества

Казахстанец рассказал о новом виде мошенничества, жертвой которого он едва не стал. Схема, говорит мужчина, весьма проста, поэтому заподозрить, что на том конце провода сидит преступник, сможет не каждый, передает Tengrinews.
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