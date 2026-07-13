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Раскрыта колоссальная роль умершего сенатора Грэма для США

Раскрыта колоссальная роль умершего сенатора Грэма для США

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был одним из главных политических союзников президента США Дональда Трампа и проводником его инициатив в Сенате.

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