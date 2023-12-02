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Фалеева о спринте на Кубке России в Тюмени: «Здесь круг длинный, с тремя подъемами. Хотелось бы, чтобы хоть где-то были спринты покороче»

«Я рада, что в этом сезоне у меня получается реализовывать себя, летний труд приносит свои плоды. Как говорит мой молодой человек, я очень много работаю, а теперь можно и кайфовать от того, что я делаю, получать удовольствие.

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