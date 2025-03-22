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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов пожелал сборной Казахстана удачи в отборе на ЧМ-2026: «Наши прошлогодние наработки и видение нового штаба помогут команде удачно выступить, надеюсь»

Российский специалист возглавил команду в июне прошлого года. В январе текущего года он был отправлен в отставку.

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