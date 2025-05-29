Уволенная из-за слов дочери чиновница Шевцова ушла из «Единой России»

Юлия Шевцова, которая ранее занимала должность главы Нюксенского района Вологодской области и была секретарем местного отделения партии «Единая Россия», подала заявление об уходе с должности по собственному желанию.
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