СМИ: Залужного признали непригодным к службе

REUTERS/Valentyn Ogirenko Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был признан непригодным к службе после прохождения военно-врачебной комиссии, пишет украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на свои источники.
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