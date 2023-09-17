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Украинские мечтуны и дары Смерти

Украинские мечтуны и дары Смерти

Госдепартамент США на днях отметился перлом в Твиттере, точнее в сети «Х», в котором было заявлено, что прекращение огня на Украине не отвечает американским интересам.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Для Абрамс приготовили бронебойные планирующие  и управляемые бомбы 500кг взрывчатки снесет башню у Абрамс.
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10 час.
Любовь Ткаченко
Особенно: А фраза &quot;накачанные чванством и пыхатостью украинские обыватели&quot; это сверх точно. Носятся со своей &quot; славой&quot;, как дурак с писаной торбой.
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10 час.
В С
Ну Румыны то понимают, что с ними совсем по другому будем разговаривать - не как с хохлами.
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6 час.

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