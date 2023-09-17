Украинские мечтуны и дары Смерти

VG Vasily Golov Для Абрамс приготовили бронебойные планирующие и управляемые бомбы 500кг взрывчатки снесет башню у Абрамс.

Любовь Ткаченко Особенно: А фраза "накачанные чванством и пыхатостью украинские обыватели" это сверх точно. Носятся со своей " славой", как дурак с писаной торбой.