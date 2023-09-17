Госдепартамент США на днях отметился перлом в Твиттере, точнее в сети «Х», в котором было заявлено, что прекращение огня на Украине не отвечает американским интересам.
Украинские мечтуны и дары Смерти
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Для Абрамс приготовили бронебойные планирующие и управляемые бомбы 500кг взрывчатки снесет башню у Абрамс.
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10 час.
Любовь Ткаченко
Особенно: А фраза "накачанные чванством и пыхатостью украинские обыватели" это сверх точно. Носятся со своей " славой", как дурак с писаной торбой.
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10 час.
В С
Ну Румыны то понимают, что с ними совсем по другому будем разговаривать - не как с хохлами.
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6 час.
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