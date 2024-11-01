“Позывной Кедр” — та самая игра с аниме и Цоем может получить российский сер...

“Позывной Кедр” — та самая игра с аниме и Цоем может получить российский серверРазработчики грядущей мобильной игры “Позывной Кедр”, которая в первом же трейлере порадовала нас песней “Группа крови”, разрабатывается прямо сейчас для Китая.
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