NYT: Американский генерал Агуто отправлен в Киев для разработки новой военной стратегии

Обновленную стратегию Украины по наступлению будет внедрять и контролировать военный советник США.Генерал-лейтенант ВС США Антонио Агуто отправляется в Киев, чтобы помочь с внедрением новой военной стратегии Украины.
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