«Омерзительная восьмерка» подбила в Курской области 200 единиц техники ВСУ

ВСУ потеряли в Курской области более двух сотен единиц бронетехники в результате боевой работы российской группы операторов БПЛА «Омерзительная восьмерка», сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.
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