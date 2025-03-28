«Омерзительная восьмерка» подбила в Курской области 200 единиц техники ВСУ

ВСУ потеряли в Курской области более двух сотен единиц бронетехники в результате боевой работы российской группы операторов БПЛА «Омерзительная восьмерка», сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.