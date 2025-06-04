Партизанская террористическая война и ядерный конфликт – нардеп Рады описал ближайшее будущее Украины

Возможно, еще не все осознали, что в связи с расширяющимися бюджетными дефицитами «союзников» в Европе, и отсутствием военной поддержки от США, Украина перейдет к постоянной тактике подлых атак на территории РФ, которые по своей сути и исполнению будут граничить с террором.