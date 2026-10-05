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Татар-информ

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«Мы не знаем, что будет завтра»: как Нижнекамск готовится к угрозам БПЛА

«Мы не знаем, что будет завтра»: как Нижнекамск готовится к угрозам БПЛА

В Нижнекамске расширяют комплекс мер по обеспечению безопасности жителей. В городе устанавливают дополнительные укрытия, совершенствуют доступ к заглубленным помещениям, а 7 октября проверят систему оповещения.

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