Главный тренер "Динамо" Личка: рекорд Овечкина будет сумасшествием

Главный тренер футбольного "Динамо" Марцел Личка назвал уровень игры российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина достойным и заявил, что его возможный снайперский рекорд станет сумасшествием.
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