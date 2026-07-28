Глава МИД Италии уточнил позицию по вступлению Украины в ЕС

Украина не должна обойти балканские страны на пути вступления в Евросоюз. Позицию Италии по членству Киева в европейском объединении уточнил глава итальянского МИД Антонио Таяни в ходе выступления на парламентской комиссии по иностранным делам и по обороне.
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