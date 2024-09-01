"Хотели плавать в океане": мать пассажира Ми-8 – о последнем разговоре с сыном

Global Look Press/MOD Russia Валентина Никулина, мать одного из пассажиров вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке, рассказала РЕН ТВ о своем последнем разговоре с сыном, произошедшем за день до крушения борта.
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