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После импульса начинается главное: плазма добавляет нагрузку при испытаниях материалов

Мощный электронный пучок воздействует на материал не так однозначно, как считалось раньше. Ученые из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» показали: после завершения электронного импульса на образец может продолжать действовать плазма, образующаяся в вакуумном диоде ускорителя.

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