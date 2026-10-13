После импульса начинается главное: плазма добавляет нагрузку при испытаниях материалов

Мощный электронный пучок воздействует на материал не так однозначно, как считалось раньше. Ученые из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» показали: после завершения электронного импульса на образец может продолжать действовать плазма, образующаяся в вакуумном диоде ускорителя.