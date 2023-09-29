Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы

Турецкие сериалы в России пользуются в последнее время не меньшей популярностью, чем на Родине – за обязательными для каждого шоу злоключениями влюбленных пар, на пути которых встают то упрямые родственники, то коварные злодеи, то обстоятельства непреодолимый силы, всячески отдаляющие неизбежный хэппи-энд, следят миллионы, а некоторые хиты уже обзавелись или наверняка еще обзаведутся ремейками.