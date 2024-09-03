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Проигравший русскому атлету украинец оскорбил его на Паралимпиаде

Проигравший русскому атлету украинец оскорбил его на Паралимпиаде

Украинский участник Паралимпиады злобно высказался о спортсмене из России.Проигравший русскому атлету Евгению Торсунову украинец Александр Литвиненко опустился до прямых оскорблений.

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