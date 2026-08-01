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Российский посол в Норвегии предупредил об эскалации в Арктике

Российский посол в Норвегии предупредил об эскалации в Арктике

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов предупредил об эскалации ситуации в Арктике. Как передает РИА Новости, дипломат заявил, что механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу.

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