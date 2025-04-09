Эта история началась в Персии примерно в IX веке. Блюдо упоминается в кулинарных книгах под названием "санбосаг".
Самса
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Эта история началась в Персии примерно в IX веке. Блюдо упоминается в кулинарных книгах под названием "санбосаг".
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