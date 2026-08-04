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Завершено строительство основных конструкций первого в мире трансграничного пассажирского канатного маршрута между Китаем и Россией

Завершено строительство основных конструкций первого в мире трансграничного пассажирского канатного маршрута между Китаем и Россией

Внешний вид объединенного зала таможенного и иммиграционного досмотра первой трансграничной канатной дороги, соединяющей Китай и Россию / © CCTV Проект, строительство которого началось в июле 2019 года, планируется полностью завершить до конца 2026 года.

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