Подросток, следы которого искали в Смоленской области,погиб

Напомним, ранее ПСО «Сальвар» опубликовал ориентировку на 17-летнего Максима Новинского. Сообщалось, что 4 ноября в период с 3:00 до 7:00 парень передвигался по маршруту из деревни Задежа в город Великие Луки.